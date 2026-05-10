ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦前に会見に臨み、佐々木朗希投手（24）を11日（同12日）のジャイアンツ戦で先発起用することを明言した。

佐々木は当初はこの日の先発が予定されていたが、直前で変更となった。前日8日（同9日）にグラスノーが腰のけいれんのため負傷者リスト（IL）入りし、9日に傘下マイナーでリハビリ登板する予定だったスネルが復帰することが決定。それを受け、登板日がズレることとなった。

ブレーブス3連戦の3戦目となる10日（同11日）の先発はロブレスキで佐々木は次カード・ジャイアンツ4連戦の初戦に先発する。同カードは佐々木、山本由伸、大谷翔平の順で先発。3月30日（同31日）〜4月1日（同2日）のガーディアンズ3連戦以来、日本投手3人が同一カードに先発することになる。

指揮官は「朗希は月曜日に投げる予定だ。ロボ（ロブレスキ）と朗希の順番を入れ替えただけで、基本的には予定通り進めている。今のところはそういう形だ」とローテの“再編”について説明した。

佐々木はこの日、ブルペンで普段よりは多めの33球を投じて感覚を確認。山本由伸は通常通りの33球で、ノーワインドアップから27球を投じるなど、登板に向けて腕の振りをチェックした。