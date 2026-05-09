【モデルプレス＝2026/05/09】歌手の工藤静香が5月8日、自身のInstagramを更新。コラーゲンたっぷりの味噌汁を公開し、話題となっている。【写真】キムタクの56歳妻「発想が天才」彩り豊かなコラーゲンたっぷり味噌汁披露◆工藤静香、鍋を使わないコラーゲンたっぷり味噌汁公開工藤は「コラーゲンたっぷり味噌汁！」と題し、複数枚の写真を投稿。「最近味噌汁は鍋で作らず、お椀の中で完結させています。そして、甘酒を入れるとお