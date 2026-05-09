【モデルプレス＝2026/05/09】女優の小泉今日子が、2026年内は休養期間とすることがわかった。5月9日までに所属事務所の公式サイトにて発表された。【写真】小泉今日子「最後から二番目の恋」現場に差し入れ◆小泉今日子、2026年は休養期間へ公式サイトでは、小泉について「『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と報