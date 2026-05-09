横浜流星と広瀬すずがダブル主演する映画『汝、星のごとく』の公式SNSにて、新ビジュアル＆トレーラーが解禁。マンスリー企画「＃汝星だより」として、公開日の10月9日まで、毎月9日に新ビジュアルとトレーラーが解禁される。【動画】主人公・櫂（横浜流星）と暁海（広瀬すず）がどんな運命をたどるのかを連想させるマンスリートレーラー本作は、100万部超のミリオンセラーを記録する凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作