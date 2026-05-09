富山大和に銀座の行列バームクーヘン専門店「ねんりん家」が限定出店。春限定「苺バター」も初お目見え

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」が、2026年5月9日から19日までの11日間、大和富山店に期間限定で出店する。誕生後すぐに行列店となり、東京を代表するスイーツのひとつとして支持されている「ねんりん家」のバームクーヘンが、富山でも購入できる機会となる。

春だけの「苺バター」が初登場、定番商品も充実

今回の目玉は、春限定の新作「マウントバーム 苺バター」（1本入972円・税込、以下同）の初登場だ。同店の看板商品である「マウントバーム しっかり芽」の濃厚バター風味の生地に、福岡県産「あまおう」の甘酸っぱい苺の味わいを合わせ、ホワイトチョコレートを練り込んで焼き上げた春らしい一本とのこと。「しっかり芽」とこの苺バターをセットにした「春のマウントバーム詰合せ 2本入」（1944円）も用意している。

ストレートバーム やわらか芽

定番ラインナップも充実。「しっかり芽」と、カステラのように卵をたくさん使用した「ストレートバーム やわらか芽」（1404円）はホールタイプも販売するほか、食べやすいサイズの「春限定 ひとくちバーム詰合せ 4種」（5個入1512円〜）は、苺バター・しっかり芽・やわらか芽・抹茶の4種が揃う。

期間限定ショップは、大和富山店の地階エスカレーター横に用意した特設会場にオープン。早期完売の可能性もあるとのことなので、早めの訪問が吉かも。

【画像】「苺バター」など富山大和の期間限定店で購入可能な商品一覧（8枚）