金融商品は、取引の「川下」に行けば行くほど、売り手の利益やリスクヘッジ費用が上乗せされ、買い手の手取りは減っていきます。これは〈アンティーク・コイン〉の世界でも同じです。利益を最大化したければ、できるだけ「川上」に近い場所で取引しなければなりません。今回は、田中徹郎氏の著書『資産運用の視点からみた 決定版 アンティーク・コイン投資のすべて』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、アンティーク・コ