King & Princeが、4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜＞の東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDを6月24日に発売する。このたび本作より収録曲「Stereo Love」のライブ映像が公開された。Blu-ray・DVDの発売に先駆けてライブ映像が公開された「Stereo Love」は『STARRING』に収録されている楽曲で、ドームツアー公演のオープニングを飾ったナンバー。King & Princeの2人が会場の中央付近