吉本新喜劇の小寺真理（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。金髪ギャル姿を公開した。 【写真】金髪Jkに違和感なし！ 「今週はギャルしかかたんなJKこてまりちゃんです。」と報告。「すち子先生の、あぶない合同授業5月11日（月）までなんばグランド花月で公演してます観にきてね～」と呼びかけ、出演者の集合写真を掲載。続く投稿では「金髪はギャルのあかし～！」とつづり、教室のセットで金髪で制服