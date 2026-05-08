吉本新喜劇の小寺真理（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。金髪ギャル姿を公開した。



【写真】金髪Jkに違和感なし！

「今週はギャルしかかたんなJKこてまりちゃんです。」と報告。「すち子先生の、あぶない合同授業 5月11日（月）までなんばグランド花月で公演してます 観にきてね～」と呼びかけ、出演者の集合写真を掲載。続く投稿では「金髪はギャルのあかし～！」とつづり、教室のセットで金髪で制服にルーズソックスを履き、机にもたれかけるショットを添えた。



フォロワーからは「金髪ギャルめっちゃ似合ってる～」「雰囲気変わるー」「別人かと思うほどの変貌」などの声が寄せられた。



小寺は1991年8月31日生まれ、大阪府出身。2009年にNSC大阪校・女性タレントコース5期生として入学。2010年に吉本発ガールズユニット「つぼみ」に参加。1期先輩の山口綾子とお笑いコンビ「りんごあめ」を結成も解散。13年に行われた「吉本新喜劇金の卵７個目オーディション」に合格、14年4月に吉本新喜劇デビュー。愛称は「こてまり」。2月に発売された1st写真集では、人生初のランジェリー姿など大胆姿を披露し、話題となった。



（よろず～ニュース編集部）