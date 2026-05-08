キャスターのローレン・サンチェス氏はメットガラに向け、ニューヨーク市消防局でトレーニングを受けたという。同イベントでアマゾン創業者の夫ジェフ・ベゾス氏と名誉議長を務めたサンチェス氏は、メトロポリタン美術館で毎年開催されるファッションの祭典に向けての準備についてレッドカーペット上で明かした。 【写真】シックな色合いはセレブの余裕？ メットガラに登場したアマゾン創