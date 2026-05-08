カメラに向かってくりくりの大きな瞳でじっと見つめる黒猫の動画が、「まんまるお目目、超可愛い」「最高のどアップ」などと、Instagramで反響を呼んだ。好奇心旺盛なスコティッシュフォールドのさつきちゃんのどアップ映像は329.8万回表示、14.9万いいねを記録した。さつきちゃんについて、飼い主さんに聞いた。【別カット】きゅるるんお目目が可愛すぎる！そっくりな先住猫も――さつきちゃんを迎えた経緯と、初めて会ったとき