じっと見つめる好奇心旺盛な黒猫に329万回再生「最高のどアップ」「まんまるお目目、超可愛い」
カメラに向かってくりくりの大きな瞳でじっと見つめる黒猫の動画が、「まんまるお目目、超可愛い」「最高のどアップ」などと、Instagramで反響を呼んだ。好奇心旺盛なスコティッシュフォールドのさつきちゃんのどアップ映像は329.8万回表示、14.9万いいねを記録した。さつきちゃんについて、飼い主さんに聞いた。
【別カット】きゅるるんお目目が可愛すぎる！そっくりな先住猫も
――さつきちゃんを迎えた経緯と、初めて会ったときの第一印象を教えてください。
「先住猫のあおみねととてもよく似ている子がいるな、というのが第一印象でした」（飼い主さん）
――くりくりした大きな瞳でじっと見つめられる時、どのようなお気持ちですか？
「思わず笑ってしまいます」
――普段のさつきちゃんはどのような性格ですか？
「マイペースで自由奔放な性格で、その自然体な姿に日々癒されています」
――今回カメラにどアップで近づいてきた理由はなんでしょうか？
「気になるものがあって確認しに来たのだと思います。もともと好奇心旺盛な性格です」
――さつきちゃんとの日々の中で、幸せを感じる瞬間はどんなときですか？
「元気に走り回っている姿を見ているときに、特に幸せを感じます」
【別カット】きゅるるんお目目が可愛すぎる！そっくりな先住猫も
――さつきちゃんを迎えた経緯と、初めて会ったときの第一印象を教えてください。
――くりくりした大きな瞳でじっと見つめられる時、どのようなお気持ちですか？
「思わず笑ってしまいます」
――普段のさつきちゃんはどのような性格ですか？
「マイペースで自由奔放な性格で、その自然体な姿に日々癒されています」
――今回カメラにどアップで近づいてきた理由はなんでしょうか？
「気になるものがあって確認しに来たのだと思います。もともと好奇心旺盛な性格です」
――さつきちゃんとの日々の中で、幸せを感じる瞬間はどんなときですか？
「元気に走り回っている姿を見ているときに、特に幸せを感じます」