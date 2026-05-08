6日の中日戦で2安打完封阪神・高橋遥人投手が6日にバンテリンドームで行われた中日戦で9回2安打、10奪三振の無四球完封で自身の開幕4連勝をマークした。完封は早くも今季4度目。早くも昨季の12球団の個人最多の完封数を超えた。高橋は今季、3月28日の巨人戦、4月12日の中日戦、同29日のヤクルト戦で完封勝利。今月6日の中日戦で3試合連続、今季4度目となる完封勝利を飾った。今季5試合の登板ですでに4度目となった完封は当然