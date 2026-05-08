永野が初監督を務めた映画『MAD MASK』（共同監督：新井勝也）が、ブラジルで開催された世界的ジャンル映画祭「Fantaspoa（ファンタスポア）」において、「Best Midnighter Film（ミッドナイト部門最優秀作品賞）」を受賞した。【動画】永野、受賞コメント入り『MAD MASK』予告編同映画祭は、ホラーやSF、カルト、実験映画など多彩なジャンル作品が世界中から集結する、南米最大級のファンタスティック映画祭の一つ。『MAD MAS