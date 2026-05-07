Bimiが、メジャーデビュー後初となるバンド編成でのライブツアー＜Bimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-＞を4月28日に完走した。東名阪を回った同ツアーには、昨年リリースのフルアルバム『R』収録曲「All the things」に客演参加したSit率いるロックバンド・mokuyouviのAkira Kimura (Dr)、Yu Ueda (G)、Yoshihiro Nakayama (G)と、Bimiのライブサポートを務めるほか多くの楽曲にトラックメイカーとして関わるDJ dipが参加した