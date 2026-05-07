（台北中央社）台北市内の5カ所に設けられた屋外喫煙室が、7日に供用を開始した。蒋万安（しょうばんあん）台北市長は、たばこの煙がない「スモークフリーシティー」を推進する同市にとって重要な節目となったと話した。喫煙室は煙が室外に漏れにくい「負圧型」で、繁華街・西門町の道路上や台北メトロ（MRT）中山駅に隣接する「心中山線形公園」内などに設置された。他に、市内の幹線道路や駐車場、行政センターなどに設けられた