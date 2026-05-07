ボーズがホームオーディオの世界に、再び大きな旋風を巻き起こそうとしています。4月下旬、アメリカのニューヨークで、ボーズが新製品発表会を開催しました。世界各国から限られたジャーナリストが集まる特別な場所で披露されたのは、かつて一世を風靡した「Lifestyleコレクション」の最新モデルでした。 ↑ボーズがニューヨークで開催した新製品発表会を現地で取材しました。新生Lifestyleコレクションが、5月15日に日本でも発