【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 1−1（PK4−5） ヴィッセル神戸（5月6日／エディオンピースウイング広島） ヴィッセル神戸のGK権田修一が見せたビッグセーブが話題を集めている。威力・コースともに申し分ないミドルシュートを横っ飛びで防ぎ、ファンからは「なんでそれ止められるの」と驚きの声が上がった。【映像】豪快ミドルをばっちり横っ飛びセーブ神戸は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節で