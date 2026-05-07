下校中の児童と交流する津山さん（左）＝９日、葉山町一色葉山町立葉山小学校（同町堀内）に通う児童の下校を１１年間、見守り続けている９０歳の男性がいる。同町一色に住む津山憲市さんだ。長年の活動で児童からの認知度は抜群で、「津山さんが着るオレンジ色のベストを見かけると安心する」と言われるほど。津山さんは「足腰は弱くなってきたが、子どもの安全のため、自身の健康のためにも元気なうちは頑張って続けていきたい