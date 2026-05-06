岡山県倉敷市のショッピングモールで、子どもたちが靴下のデザインに挑戦しました。 【写真を見る】【連休最終日】子どもたちが靴下のデザインに挑戦ペットボトルを再利用した糸で作る靴下に印刷【岡山】 クレヨンで虹とハートを描きました。靴下メーカーの「レンフロ・ジャパン」が、連休最終日の子どもたちにデザイナーの体験をしてもらおうと開催したワークショップです。デザインは、