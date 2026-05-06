【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライター・藍哀（あい）の音楽プロジェクト、先生たすけてが、5月6日に配信リリースした6thデジタルシングル「最強装備はツインテール」のMVを公開した。 ■MVの内容は、少女の生々しい呼吸と街の匂いをそのまま画面に閉じ込めた映像 先生たすけては、藍哀（あい）が作詞・作曲・編曲からアートディレクションまで、すべての作業を手掛