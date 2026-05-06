先生たすけて、新曲「最強装備はツインテール」MV公開。庵野秀明がかつて手がけた実写映画『ラブ＆ポップ』をオマージュ

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シンガーソングライター・藍哀（あい）の音楽プロジェクト、先生たすけてが、5月6日に配信リリースした6thデジタルシングル「最強装備はツインテール」のMVを公開した。

■MVの内容は、少女の生々しい呼吸と街の匂いをそのまま画面に閉じ込めた映像

先生たすけては、藍哀（あい）が作詞・作曲・編曲からアートディレクションまで、すべての作業を手掛けるソロプロジェクト。相対性理論に通じるインディーロックや、ボーカロイドをはじめとしたインターネット発の音楽から影響を受けた、儚く感傷的な“ネオサブカルミュージック”を掲げている。

「最強装備はツインテール」のMVは、庵野秀明が初めて手がけた実写映画『ラブ＆ポップ』（1998年）をオマージュし、全編を手持ちのハンディカムで撮影。カバンやコインロッカーの内側にまでカメラを仕込む実験的なカメラワークによって、少女の生々しい呼吸と街の匂いをそのまま画面に閉じ込めた一本となった。

舞台は川崎の市街地と工業地帯。煙突の連なる風景や工場夜景のなかで、普段はまじめな優等生の少女がロリポップを舐めた瞬間、ツインテール姿に“変身”するというストーリーが展開される。サビでのダンスシーンは、先生たすけての公式Instagramですでに11万再生を超え、ハンディカム特有の揺らぎとシンクロする躍動感、ツインテールが軌跡を描く瞬間の高揚感が見どころとなっている。

「最強装備はツインテール」は、管弦楽の高揚感とバンドサウンドがぶつかり合うサウンドアレンジによる、戦隊ヒーローや魔法少女の変身シーンを思わせるスケール感と疾走感を併せ持つシンフォニックロック・アンセム。シングル6作目にして、先生たすけての現在地を鮮やかに刻む意欲作となった。

■藍哀（あい）コメント