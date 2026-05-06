AMD Ryzen AI 7 350シリーズを搭載し、重量990gという超軽量の薄型ノートPC「Swift Air 16」をAcerから借りられたので、外観チェックに続き、ベンチマークを行ってみました。Acer Swift Air 16 | 超薄型軽量ノートパソコン | Acer 日本https://www.acer.com/jp-ja/laptops/swift/swift-air-16Swift Air 16の見た目や重さは以下の記事でチェック済み。重量990gで超軽量＆超薄型なノートPC「Acer Swift Air 16」外観フォトレビュー -