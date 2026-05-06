【大人気連載プレイバック】

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日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあのイチロー氏について語られた、小林雅英氏による「ブルペンから走り続けた13年間」（第24回=20年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

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■小林雅英氏による「ブルペンから走り続けた13年間」（第24回=20年）を再公開

僕がメジャーでプレーしたのは2008年と09年。この時期はさまざまな日本人選手がアメリカで活躍していましたが、彼らと交流ができたかといえば、そうでもなかったんですよね。

松井秀喜とはニューヨークとクリーブランドでそれぞれ1回ずつ食事をしましたが、松坂大輔とはロクに話す時間すらなかったはず。というのも、メジャーの試合前練習は各球団1時間程度と短く、投手も打撃練習中は外野守備に就かなければなりません。日本のように試合前にのんびり談笑という時間はそもそもつくりにくい。しかも、「ちょうど時間がつくれそうだ」と思ったら、翌日が先発だったりと、なかなか予定が合わなかったのです。

薮田安彦や岩村明憲とは1、2回、食事に行ったくらいかもしれません。メジャー30球団は広大な北米大陸各地に分散しているので、それこそ直接対決でもないと顔を合わせる機会がない。日本のように、関東で試合をやれば大体2、3球団はいる……という環境ではありませんからね。

イチローさんとはグラウンドで挨拶をしたくらい。そのとき、僕がふざけて「鈴木さん」と呼んだら、一瞬、面食らっていましたね。本名は鈴木一朗さんですが、日本でもアメリカでも「イチロー」で定着しており、「鈴木さん」と呼ぶ人は少なかったようです。

イチローさんには1年目の7月に本塁打を打たれたこともある。場所はマリナーズの本拠地セーフコフィールド。インディアンスリードの九回裏、走者一塁の場面でライトスタンドに放り込まれたのです。9-6で逃げ切れたのはせめてもの救いでしたが。

うまく打たれたなあ、なんて思ってイチローさんを見ると、こっちを見てうれしそうにニコニコしながらダイヤモンドを回っている。マウンド上で思わず、「勘弁してくださいよ」と苦笑いで言ったほどです。

お会いできずに残念だったのが、野茂英雄さんです。ただでさえ難しいノーヒットノーランをメジャーで2度達成、日本人メジャーリーガーの草分けともいえる方だからです。

08年にロイヤルズとマイナー契約を結びましたが、当時すでに39歳。メジャー昇格もレイズ時代の05年が最後でした。それが4月にメジャー契約を果たし、ロイヤルズがクリーブランドに遠征に来ることになった。本当に子供のようにワクワクしましたね。

実は野茂さんとは一度もお会いしたことがない。昔から話を聞きたいと思っていましたので、ロイヤルズが来る日を今か今かと指折り数えていたほどです。

それが、ロイヤルズがクリーブランドに来る直前、野茂さんは球団からリリースされてしまった。あの時は本当にショック。「もう少し待ってくれよ」とロイヤルズに言いたい気分でした。結局、野茂さんはその年限りで引退。今も野茂さんには会えずじまいのままなんですよね……。

▽こばやし・まさひで:1974年5月24日、山梨県大月市生まれ。都留高、日体大、東京ガスから、98年ドラフトでロッテを逆指名し1位入団。2001年から07年まで7年連続20セーブを達成。05年は最多セーブ（29）に輝き、チームの31年ぶりVに貢献した。08、09年はMLBのインディアンスに在籍。その後は巨人、オリックスを経て11年限りで引退。オリックス、ロッテでコーチを歴任。日米通算530試合で40勝39敗、234セーブ、防御率3.14。

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