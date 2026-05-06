トランプ米大統領は5月1日、行政命令に署名し、キューバが米国の国家安全保障と対外政策を絶えず脅かしていることを理由に、キューバに対する制裁範囲を拡大しました。キューバのロドリゲス外相は同日、「米国の一方的で違法な強圧措置は荒唐無稽であり、キューバ国民を脅かすことはできない」と表明しました。中国外交部の報道官は5日、米国によるキューバ制裁の強化について記者の質問に答え、キューバの内政干渉に断固反対する