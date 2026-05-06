女優の柏木由紀子が5日までにInstagramを更新。新緑の季節にピッタリな爽やかコーデを披露した。【別カット】柏木由紀子、鮮やか新緑コーデの全身ショット（4枚）SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。そんな彼女が投稿したのは愛犬とのオフショット。写真には、明るいグリーン