アップルが開発しているスマートグラス（スマートメガネ）は、ハンドジェスチャーによる操作ができるかもしれません。 海外メディアのMacRumorsが入手した内部情報によれば、アップルのスマートグラスには2つのカメラが搭載されるとのこと。1つは写真や動画を撮影するための高解像度カメラ。もう1つは低解像度の広角レンズで、ハンドジェスチャーを読み取り、Siriに視覚情報を提供するものです。 アップルのヘッドセット「Ap