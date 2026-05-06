アップルが開発しているスマートグラス（スマートメガネ）は、ハンドジェスチャーによる操作ができるかもしれません。

海外メディアのMacRumorsが入手した内部情報によれば、アップルのスマートグラスには2つのカメラが搭載されるとのこと。1つは写真や動画を撮影するための高解像度カメラ。もう1つは低解像度の広角レンズで、ハンドジェスチャーを読み取り、Siriに視覚情報を提供するものです。

アップルのヘッドセット「Apple Vision Pro」はハンドジェスチャーによる入力が可能。噂によれば、「AirPods」の将来モデルにも低解像度カメラが搭載され、ハンドジェスチャー操作に対応する可能性があるそうです。

一方、アップルのスマートグラスには、拡張現実（AR）機能のために内蔵ディスプレイが将来的に搭載される可能性もあります。しかし、その初代はディスプレイ非搭載モデルになる見通しです。これは、ディスプレイやLiDARセンサー、3Dカメラ、その他の機能の消費電力がまだ大きすぎるからです。

先日には、アップルがApple Vision Proの計画を諦めたことも報じられました。その技術がスマートグラスで生かされることに期待しましょう。

Source: MacRumors

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