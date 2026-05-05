歌手の錦野旦（77）が5日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優と遭遇したことを伝えた。錦野は「5月4日浜松日帰りの仕事」と報告。「品川駅で永井大さんに声かけしていただき」と、俳優の永井大との2ショット写真をアップ。その印象を「一瞬わからないくらい精悍に！！」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「随分前にキャプテン同士で運動会で戦いましたね！」「筋肉番付思い出しますね」「芸能界きっての二人