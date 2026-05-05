端午の節句にあわせて大分県竹田市では鎧かぶとの着付け体験が行われ、子どもたちが昔の文化に触れていました。 【写真を見る】端午の節句あわせ「戦をしている気分」鎧かぶと着付け体験大分・竹田市 竹田市歴史文化館では、ゴールデンウイークと端午の節句にあわせて子どもを対象にした鎧かぶとの着付け体験を実施しています。 地元の有志が制作したという5着の紙製の鎧かぶとは、かぶとや胴だけでなく小手や袖