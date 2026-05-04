5月5日はこどもの日。端午の節句でもあるこの日は、どうして男の子の成長をお祝いする日になったの？なぜ柏餅やちまきを食べたり、菖蒲湯に入ったりするの？知っているようで知らない、端午の節句のいわれやならわしをわかりやすく解説します！端午の節句の意味・菖蒲湯に入る理由こどもの日である端午の節句は、無病息災を祈る古い季節行事です。菖蒲には抗菌や解毒などの力があり、邪気・病気・災いをはらってくれると信じられ