5月5日こどもの日｜端午の節句に柏餅やちまきを食べるのはなぜ？菖蒲湯に入る理由は

5月5日はこどもの日。端午の節句でもあるこの日は、どうして男の子の成長をお祝いする日になったの？ なぜ柏餅やちまきを食べたり、菖蒲湯に入ったりするの？



知っているようで知らない、端午の節句のいわれやならわしをわかりやすく解説します！

端午の節句の意味・菖蒲湯に入る理由

こどもの日である端午の節句は、無病息災を祈る古い季節行事です。菖蒲には抗菌や解毒などの力があり、邪気・病気・災いをはらってくれると信じられていて、門にかけたり、菖蒲湯につかったりして、こどもをはじめとした家族の健康を祈ります。

菖蒲が、武道を大切にするという意味の「尚武」や、戦の勝ち負けである「勝負」と同じ音であることから、武家社会の発達とともに男の子の成長を願う日として定着したといわれています。

柏餅（かしわ餅）のいわれ

柏餅は江戸時代に日本で生まれたもの。柏は、新しい葉が出るまで古い葉が残り、葉が絶えることがないため、子孫繁栄の縁起物としてその葉が使われるようになったとか。じつは「かしわ」には「器」という意味があり、関東では柏の葉、関西ではサンキライの葉、そのほかにも朴葉など、地域によって使われる葉の種類に違いがあるおもちです。

ちまきのいわれ

古く中国から伝わり、平安時代から続くこの日の食べものがちまきです。邪気をはらうと考えられたチガヤというイネ科の植物の葉でもち米を包んでいました。現在では主に笹が使われています。

理由やいわれを知っていれば、季節の行事をもっともっと楽しめるはず！

ぜひぜひ、柏餅を食べながら、菖蒲湯につかりながら、お子さんにお話ししてみてくださいね。

最新号の『こどもオレンジページ NO.9』では、他にも日本の春夏秋冬の行事と食めぐりについて紹介しています。

ぜひぜひお手に取ってみてくださいね。