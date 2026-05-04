◇セ・リーグ巨人1―5ヤクルト（2026年5月4日東京D）コンディション不良の影響で甲子園遠征に同行しなかった巨人・大勢投手はこの日から1軍に合流。試合後、杉内投手チーフコーチは「勝ってたら行く準備はしてましたね」と、展開次第では起用していた考えを明かした。試合前にはキャッチボールなどで調整し「頑張ります」と意気込みを語っていた。