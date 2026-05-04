「川口市営第２回２節」（４日、川口）影山伸（５７）＝川口・２２期＝が準決１２Ｒで速攻を決めた。１０線４枠から早々と２番手を確保。２周１角で逃げる山口航太（川口）を差し切り、今年３回目の優出を果たした。「Ｓが切れましたね。Ｓが勝因です。電気を調整して変わっていた」と会心の勝利にニッコリ。前節のＳＧ・オールスター（飯塚）では調整が合わずに苦戦した。「（前節とは）別物ですね。コーナーリングが全然違