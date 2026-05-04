カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST-A 第14節、J3カマタマーレ讃岐は3日、アウェーでJ2の新潟と対戦しました。 特別リーグ5連敗中のカマタマーレ。悪い流れを変えようと新加入のゴールキーパー、高橋クリスが先発で出場します。好守を見せていた高橋ですが、前半終了前、新潟の速攻から先制ゴールを決められます。 後半、