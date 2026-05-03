キンメルは解雇されるべきまたしてもトランプ大統領（79）とコメディアンで人気司会者のジミー・キンメル（58）との間にバトルが勃発した――。米メディアによると、キンメルは4月23日（現地時間、以下同）に放送された自身が司会するABCの人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ』で、2日後に行われる予定のホワイトハウス記者協会の晩餐会をジョークのネタにして、メラニア夫人（56）について「本当に美しいですねトランプ夫