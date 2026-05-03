“未亡人ジョーク”にトランプ大統領がブチギレ　暗殺未遂事件でまたも米人気司会者とバトル勃発

キンメルは解雇されるべき

またしてもトランプ大統領（79）とコメディアンで人気司会者のジミー・キンメル（58）との間にバトルが勃発した――。

米メディアによると、キンメルは4月23日（現地時間、以下同）に放送された自身が司会するABCの人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ』で、2日後に行われる予定のホワイトハウス記者協会の晩餐会をジョークのネタにして、メラニア夫人（56）について

「本当に美しいですねトランプ夫人。あなたはまるで妊娠中の未亡人のような輝きを放っています」

などと述べた。

その2日後の4月25日、コール・トーマス・アレン容疑者（31）によるトランプ大統領らを狙った暗殺未遂事件が起きたことから、キンメルの「未亡人ジョーク」は物議をかもした。

トランプ氏は同27日、自身のTruth Socialへの投稿で、このジョークを

〈許容範囲をはるかに超えている〉

とブチギレ。そして

〈ジミー・キンメルは（親会社の）ディズニーとABCによって直ちに解雇されるべきだ〉

と解雇を要求。メラニア夫人も

〈彼の言葉は人を傷つけるものであり、アメリカ国内の政治的な病を悪化させている〉

などと非難するコメントをSNSに投稿した。

これに対してキンメルが4月27日、同番組の冒頭で反撃した。“未亡人ジョーク”がネット上でも波紋を広げていることを

「ツイッターの嘔吐の嵐」

と揶揄して笑い飛ばし、

「彼が80歳近くで、彼女が私より年下だという事実を題材にした、ごく軽いローストジョーク（皮肉ジョーク）だった。いかなる意味においても、暗殺を呼びかけるようなものではなかった。彼らもそれを理解しているはずだ」

と主張。さらに

「私は長年にわたり、特に銃による暴力に対して反対する声を上げてきた」

と述べ、

「私たちには言論の自由がある」

などと反論したことを『RadarOnline.com』が報じた。

そうしたなか米TMZによれば、ジョージ・クルーニーが4月27日に開催された第51回チャップリン賞ガラに出席してスピーチを行った際、全米を騒がせているこの問題について言及し、

「ジミーはコメディアンであり、ジョークはジョークに過ぎない」

と述べ、キンメルを擁護したという。

全米で『王様はいらない』デモ

キンメルといえば、昨年9月にトランプ支持者のチャーリー・カーク氏が殺害された事件に言及して政権批判をしたことが保守派の猛反発を買い、ABCがキンメルの番組の無期限停止を発表。トランプ氏が

「全く才能のない司会者」

「ABCは正しい判断をした」

などとコメントしたが、その後400人以上のセレブがアメリカ自由人権協会が発表した『憲法上の言論の自由の権利の保護』を求める書簡に署名するなど、ハリウッドが反発して1週間後に番組が復活した騒動があった。

そんなトランプvs．キンメルのバトルが注目される一方、キャロライン・レビット大統領報道官（28）は、晩餐会開始前のレッドカーペットでFox Newsの記者とのインタビューに応じて

〈彼は戦う準備ができている〉

といい、

〈今夜の演説は、まさにドナルド・トランプらしいものになるでしょう。面白く、エンターテインメント性にあふれています。今夜、会場では銃弾が飛び交うことになるでしょう〉

と語った。

トランプ大統領の演説を盛り上げるために語ったのだろうが、その直後に実際に銃撃事件が起きたことから、陰謀論者まで巻き込み、彼女の発言も波紋を呼んでいる。

いずれにしても、大統領に対する暗殺未遂および暴力犯罪の銃器発砲の罪で訴追されたコール・トーマス・アレン容疑者の行為は決して許されることではない。暴力による解決はあってはならないのはいうまでもないことだが、今の米国ではその前提さえ大きく揺らいでいるのではなかろうか。

「そもそもトランプ氏のイラン攻撃は国際法違反と非難されており、ハメネイ師らイランの多数の幹部を殺害した攻撃や、児童や教師ら175人以上が死亡したとされる女子小学校への攻撃など民間施設へのミサイル攻撃、さらには『イランを石器時代に戻す』といった威嚇も、イランの一般国民をも含めた破壊・殺戮行為を大統領が公言したもので狂気の沙汰というしかない。3月には『王様はいらない』のスローガンを掲げ、イラン攻撃や移民取り締まりに抗議するデモが全米50州で行われ、支持率も低迷している。このままだと11月の中間選挙はピンチでしょう」（全国紙記者）

終わりが見えてこないイラン攻撃といい、そのさなかに起きた3度目のトランプ大統領暗殺未遂事件といい、アメリカ社会の深刻な分断や混乱が露呈している。揺れるアメリカはどこに向かっていくのか、今後の動向が注目される――。

取材・文：阪本 良（元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）