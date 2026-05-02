熊本市の鶴屋百貨店の屋上に恒例のビアガーデンがオープン。 生ビールなど30種類の飲み物と、辛子蓮根ボールのマヨネーズ和え、県産トマトと豚ホルモンのアヒージョなど約30種類の料理が楽しめます。 営業は午後6時から9時半までで9月6日まで開かれています。