米どころ山形県庄内地方では田植えシーズンが幕開けです。酒田市の田んぼでは2日、はえぬきの苗の田植えが行われました。酒田市橋本の農業・本多郁也さん（25）の田んぼでは、去年より2日早く、2日から田植えが始まりました。地区の中でも最も早く、1日夜からの強風が続く中、丈が8センチほどに成長したはえぬきの苗を次々に植え付けていきました。本多郁也さん「去年は雨が多くて苗が弱かったけれど今年は天気が続いてくれ