歌手の浜崎あゆみ（47）が1日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。この日に投稿した画像についてのコメントに反論した。

浜崎はアリーナツアーの最中で、「毎公演ごとに身も心も捧げて、毎公演ごとに死んで息を吹き返してを繰り返して、重なり続けた苦しみから今日やっと解放されてしっかり息が出来たような気持ち。時間がかかりました。ここから1週間かけてScapegoat完成形の準備をしながら覚悟を決めて、でも深呼吸しながら空を見上げるのも忘れずに、リハーサル再スタート期間までを過ごします」など、感想をつづった。

感想ともに、自身やバッグの写真などを投稿したところ、「ルイヴィトンコレクションしなくていいよ…どうせならエルメスフルで撮影してみては」という声が寄せられ、「失礼な上にくだらなすぎる」とバッサリ。そのコメントに対しては「これは周年のお祝いにスタッフチームから頂いた大切なものです、選んで下さった皆さんへ失礼です。貴方がエルメスをご自分で撮影なさったらどうでしょうか？」と返答した画面も投稿。

さらに「なんでも書けるからってなんでも言っていいわけではない。なんでも聞いてくれる人に本当になんでもかんでも話したらダメなのと同じだ。どちらも人間だからね。リミットはある」と思いを記した。