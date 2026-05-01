5月は雨スタートとなりました。本州付近を発達しながら北東進する低気圧や前線の影響で、きょう1日は西日本から北日本では雨が降り、雷雨となっている所があります。午前中は晴れていた北海道も午後は雨の範囲が広がるでしょう。風が強まり大荒れとなる所もありそうです。また、西・東日本は上空寒気の影響で大気の状態が不安定となりやすいため、一度雨がやんでも夜にかけては急な強い雨や雷雨に注意が必要です。あす2日は西日本