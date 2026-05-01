5160mmの全長はフラッグシップSUV「LX」より65mm長い レクサスTX350プレミアム｜Lexus TX350 Premium レクサス「TX」は、北米専用モデルとして2023年6月に発表された3列シートSUV。同市場におけるニーズに応えるべく、3列目シートでも大人2名が快適に過ごせる広々としたキャビンが与えられたモデルだ。「TX」の“T”は「Thoughtful（思慮深い）」、「Three-row（3列）」の頭文字に由来している。トヨタブラ