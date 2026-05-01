5160mmの全長はフラッグシップSUV「LX」より65mm長い

レクサスTX350プレミアム｜Lexus TX350 Premium

レクサス「TX」は、北米専用モデルとして2023年6月に発表された3列シートSUV。同市場におけるニーズに応えるべく、3列目シートでも大人2名が快適に過ごせる広々としたキャビンが与えられたモデルだ。

「TX」の“T”は「Thoughtful（思慮深い）」、「Three-row（3列）」の頭文字に由来している。

トヨタブランドではRAV4やクラウン、レクサスではNXやRXでも採用されている前輪駆動ベースの「GA-K」プラットフォームが用いられたボディサイズは、全長5160（Fスポーツ系は5170）×全幅1990×全高1780mmで、ホイールベースは2950mm。

このサイズは、トヨタ・ランドクルーザー300と基本構造を共有するレクサスのフラッグシップSUV「LX」より全長が長い。LX（北米仕様）のサイズは全長5095×全幅1990×全高1885mm、ホイールベースは2850mmだから、TXのほうが全長で65mm、ホイールベースで100mm長いことになる。現行レクサスSUVで最もロングボディの持ち主なのだ。ちなみに、現行レクサス車で最も全長が長いのはフラッグシップセダンの「LS」で5235mm。

「ユニファイドスピンドル」のフロントフェイスが新世代レクサスを主張

レクサスTX350プレミアム｜Lexus TX350 Premium

エクステリアでは「ユニファイドスピンドル」と呼ばれるフロントフェイスによって、新世代レクサス車を明確に主張。このスピンドルは、空気の流れを効率的に整え、空気抵抗係数を低減する働きがある。これに加えて、ルーフスポイラーやリヤコンビネーションランプの形状も空力性能向上に寄与する。

サイドでは最大で22インチのタイヤ&ホイールを収めるフェンダーの張り出しが、SUVとしての力強さを感じさせる。リヤのスリムなL字型のシグネチャーライトバーは、フロントのモダンで力強い印象にひと役買っている。

レクサスTX350プレミアム｜Lexus TX350 Premium

キャビンは2-3-2レイアウトの7人乗りと、2-2-2の6人乗りを設定（ハイブリッドモデルは6人乗りのみ）。12.3インチのマルチインフォメーションディスプレイを含む操作系や情報は、ドライバーがストレスなく操作・視認できるレイアウトが採用された。インフォテイメントシステムはワイヤレスのApple CarPlayやAndroid Autoに対応。USB（タイプC）端子はキャビン内に計7カ所設置された。

シートは1～3列目まで、どこに座っても優れた居住性や快適性を実現している。2列目は6人乗りの場合はキャプテンシート、7人乗りでは6:4の分割可倒機構を備えたベンチシートを採用。ふたり掛けの3列目は5:5の分割可倒式だ。

レクサスTX350プレミアム｜Lexus TX350 Premium

ファミリーユースをはじめとする多人数乗車向けモデルにふさわしく、実用性は優秀だ。前席には、左右独立して開閉できるデュアルオープニングコンソールリッドを用意。さまざまなサイズのカップやボトルを収納できるカップホルダーは、多様な使用スタイルに合わせて取り外し可能だ。

現在販売中の2026年モデルでは、2列目がキャプテンシートの場合は6つのモジュラーカップホルダーを、ベンチシートの場合4つのモジュラーカップホルダーが標準装備されている。キャプテンシートの場合はさらに、オプションでセンターコンソールの装備が選べる。この取り外し可能なセミコンソールボックスには、小物やタブレットなどのデジタルデバイスが収納できる。また、着脱可能なカップホルダーを取り付けることもできる。

荷室容量は3列目シート後方に572Lを確保。3列目シートを倒すと1625Lに、さらに2列目も倒した最大時は2747Lに拡がる。

2.4Lターボ、2.4Lターボハイブリッド、3.5Lプラグインハイブリッドの3機種を設定

レクサスTX550h Fスポーツパフォーマンス・プレミアムAWD｜Lexus TX550h F Sport Performance Premium AWD

パワートレインは以下の3機種をラインナップ。

●「TX350」：2.4リッター直列4気筒ターボエンジン（279ps/430Nm）に8速ATを組み合わせる。 FFと4WDが設定され、複合モード燃費はいずれも8.1km/L。

●「TX550h」：2.4リッター直列4気筒ターボエンジン（275ps/459Nm）＋6速ATに2モーターを組み合わせ、システム総合で371psを発揮するハイブリッドの四輪駆動モデル。複合モード燃費は9.6km/L。

●「TX550h＋」：3.5リッターV型6気筒エンジン（263ps/335Nm）＋CVTに2モーターと18.1kWhバッテリーを組み合わせ、総合で409psを引き出すプラグインハイブリッドの四輪駆動モデル。複合モード燃費は10.3km/Lで、EVモード走行距離は約53km。

「TX550h」と「TX550h＋」のAWDシステムは、BEVモデルの「RZ」や、ハイブリッドモデルの「RX500h“Fスポーツ パフォーマンス”」などにも採用されている「DIRECT4（ダイレクトフォー）」。路面状況やドライバーの意図に合わせて前後駆動力を100:0～0:100にリアルタイムで配分し、加速時やコーナー進入時など姿勢を緻密にコントロールすることで、質の高い走りを実現する。



トリムグレードは「スタンダード」から「Fスポーツ」までの4タイプ

レクサスTX550h＋ラグジュアリーAWD｜Lexus TX550h＋ Luxury AWD

米国仕様2026年モデルの場合、トリムグレードは7人乗りのみを設定する「スタンダード」、6／7人乗りを設定する「プレミアム」と「ラグジュアリー」、そして6人乗りのみの「Fスポーツ」の4タイプ。ホイールサイズは20インチが標準で、「Fスポーツ」は22インチを履く。「ラグジュアリー」ではオプションで22インチが選べる。

「Fスポーツ」は、「TX350」では「Fスポーツハンドリング」、「TX550h」では「Fスポーツパフォーマンス」というグレード名となる。「TX550h」はそのうえでさらに「プレミアム」と「ラグジュアリー」が用意されている。専用セッティングのサスペンションを装備するほか、ステアリングホイールやメーター、シートが専用に。内外装の仕上げもスポーティだ。

レクサス「TX」米国仕様モデルラインナップ

【2.4Lターボ車】

・TX350：5万7890ドル（約913万円）

・TX350 AWD：5万9490ドル（約938万円）

・TX350プレミアム：6万690ドル（約957万円）

・TX350プレミアムAWD：6万2290ドル（約982万円）

・TX350ラグジュアリー：6万3040ドル（約994万円）

・TX350ラグジュアリーAWD：6万4640ドル（約1019万円）

・TX350 Fスポーツ ハンドリングAWD：6万7160ドル（約1059万円）

【2.4Lターボハイブリッド車】

・TX550h Fスポーツパフォーマンス・プレミアムAWD：7万1410ドル（約1126万円）

・TX550h Fスポーツパフォーマンス・ラグジュアリーAWD：7万4560ドル（約1175万円）

【3.5Lプラグインハイブリッド車】

・TX550h＋ラグジュアリーAWD：8万1760ドル（約1289万円）

SPECIFICATIONS

レクサスTX550h Fスポーツパフォーマンス・プレミアムAWD｜Lexus TX550h F Sport Performance Premium AWD

ボディサイズ：全長5170×全幅1990×全高1780mm

ホイールベース：2950mm

最低地上高：203mm

乗車定員：6人

車両重量：2272kg

総排気量：2393cc

エンジン：直列4気筒ターボ

最高出力：202kW（275ps）/6000rpm

最大トルク：459Nm（46.9kgf-m）/2000-3000rpm

モーター最高出力：前64kW（87ps）／後75.9kW（103ps）

モーター最大トルク：前291Nm（29.7kgf-m）／後168Nm（17.1kgf-m）

システム最高出力：273kW（371ps）

トランスミッション：6速AT

駆動方式：4WD

0-60mph（約97km/h）加速：6.1秒

最高速度：180km/h

複合モード燃費：9.6km/L

※諸元は米国仕様