2018年に韓国で初演、大ヒットを記録しているミュージカルが、小林香さんの演出・上演台本・訳詞により『レッドブック〜私は私を語るひと〜』として日本で初上演される。【写真】ミュージカル『レッドブック〜私は私を語るひと〜』で新米弁護士を演じた小関裕太さん19世紀のロンドンを舞台に、小説を書くことで自分自身を表現するアンナが、社会の偏見と闘いながら「私」として生きる道を見つけ出す物語を描いた本作。真面目一筋で