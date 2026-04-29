アップルの折りたたみiPhone（仮称「iPhone Ultra」）のモックアップを、同社の他のデバイスと比較した画像や動画が拡散しています。

↑iPhone Ultraのモックアップ（画像提供／Vadim Yuryev／X）

iPhone Ultraの内側ディスプレイは、iPadのような4:3の縦横比で、開いた状態では「iPad mini」のサイズになります。多くの噂によれば、閉じた状態では5.5インチ、開いた状態で7.8インチで、8.3インチのiPad miniよりもやや小さいようです。

「iPhone 17 Pro Max」を横向きにした状態と比較すると、iPhone Ultraと幅はほぼ同じですが、ディスプレイの縦の長さは56.9%大きい（71mm対111.5mm）ようです。これにより、「動画視聴や画面上のコントロールを使ったゲームプレイにも最高だ」と、画像の投稿主は述べています。

pic.twitter.com/6E67aPrC3x — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) April 22, 2026

iPhone Ultraの外側ディスプレイを操作する動画も公開されており、意外と小さいことがわかります。本体の右側にはTouch ID内蔵の電源ボタンとカメラコントロールボタンが配置されており、上部にはiPad miniのような音量ボタンが存在します。折りたたんだ状態の本体の厚みは11mmで、それほど超薄型というわけでもないようです。

今回の情報が正しければ、iPhone Ultraは折りたたむと小さく、開くとiPad miniサイズの画面が使えるデバイスであることがわかります。予測される高い販売価格に見合う、魅力的な使い方が提示されることに期待したいものです。

Source: MacRumors

The post ゲームプレイに最高？ 折りたたみiPhone Ultraの新たなモックアップ動画が拡散 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.