【ブンデスリーガ】シュトゥットガルト1−1ブレーメン（日本時間4月26日／メルセデス・ベンツ・アレーナ）

【映像】菅原由勢、マイナス方向に“神パス”を放つ瞬間

ブレーメンのDF菅原由勢が、2試合連続アシストをマーク。味方選手と息の合った呼吸からゴールをお膳立てすると、ファンもこのシーンに歓喜の声を寄せている。

日本時間4月26日、ブンデスリーガ第31節が行われ15位のブレーメンはアウェイで5位のシュトゥットガルトと対戦。先手を取ったのはブレーメンだった。

0―0で迎えた18分、ブレーメンは中央でボールを持ったMFイェンス・ステーイが一度、ボックス内の右に走り込んだ菅原へ。すると、日本代表DFはダイレクトでシュートにいく素振りを見せながら、マイナス方向へリターン。そしてデンマーク人MFは右足を振り抜き、ゴール左隅へと突き刺してみせた。目の前にはディフェンス2人がいる状況だったこともあり、ブンデスリーガ公式によると、ゴール確率は6％という超高難易度シュートだったものの、ステーイは菅原との連携で2試合連続ゴールを奪ってみせた。

菅原もまた2戦連続で、今季6アシスト目をマークすると、これにはファンもリアクション。SNSでは「このコンビ怖いな」「ホットラインが完璧に繋がってる」「この2人の連携ほんと美しい」「お互いのパスを出すタイミングとシュートのセンスが抜群」と2人を称賛する声や「冷静すぎる」「よく見てる」「そこ出すんか」「今日も流石の菅原」「アシストだああああ」「2戦連続アシスト、マジで熱い！」と、菅原のプレーに熱狂する声と共に、「W杯メンバーに向けてデカい」と、代表入りを熱望する声も届けられていた。

なお、試合はその後、61分にシュツットガルトのFWエルメディン・デミロビッチにゴールを許し、引き分けでタイムアップ。ブレーメンにとってこの勝点1は価値が高く、16位以下の降格圏を離す12位に順位を上げた。（ABEMA／ブンデスリーガ）