元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは4月28日、自身のInstagramを更新。3月に限定発売された高級車“メルセデスAMG G63”の納車を報告しました。【写真】魔裟斗が納車した3400万超の新車とは？「Gクラス…憧れです」魔裟斗さんは「Mercedes-AMG G63 Edition performance納車」とつづり、2枚の写真を投稿。鮮やかなオレンジ色の新車と魔裟斗さんが並ぶ姿、そして重厚感あふれる車体全体を捉えたカットが収められています。メルセ