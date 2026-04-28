あすからの大型連休期間中に、富山空港を発着する東京便・札幌便の予約状況は、ともに前の年を上回っています。全日空富山支店の今月24日時点での取りまとめによりますと、あすから来月6日までの大型連休期間中、予約率は東京便で8割あまりで予約数は6728人、札幌便では9割あまりで2410人と、ともに前の年を上回っています。全日空富山支店によりますと、コロナ禍が落ち着いてから予約者数は年々増えていて、特に北海道への人気が