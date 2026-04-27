ご飯が進む！「チーズ肉巻き」おかずバリエ 豚の薄切り肉でチーズを巻き込んだ「チーズ肉巻き」は、がっつり食べたい日やお弁当に重宝するおかずです。ピザ用チーズやスライスチーズを使うのが一般的ですが、今回は少し変わったチーズを利用するアレンジ肉巻きレシピもご紹介。 チーズの種類で味わいが変わる クセが少ないクリームチーズ、濃厚なコクが魅力のチェダーなどチーズの種類を変えるだけでもいつもと違った味わいに。