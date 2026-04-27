しっかり閉じることができて感動 余った調味料袋や食べかけのスナック菓子の袋などを閉じておきたいとき、輪ゴムやクリップなどを使っている人が多いと思います。でも、手元にそれらがないときはどうしたらいいの？ということで、今回は特別な道具不要で袋を閉じる方法を紹介。お出かけ先で開けた子どものおやつなどにも使えますよ。 コツをつかめば簡単！ 1.袋の口を蛇腹に折りたたみます。 2.次にそれを1本に束ねて持ちま